Dejstva Rusije nisu besmislen rat, već obezbeđivanje sopstvenih interesa

Dejstva Rusije nisu besmisleni rat, već zaštita njenih interesa, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Ekonomija zemlje funkcioniše na način koji u potpunosti zadovoljava potrebe naših Oružanih snaga, koje nastavljaju svoju Specijalnu vojnu operaciju. Ovaj rat nije besmislen. Ovaj rat ima za cilj da osigura našu bezbednost i naše interese i da eliminiše korenske uzroke sukoba koji trenutno postoji između Rusije i Ukrajine koji, zapravo, postoji u oblasti evropske bezbednosti uopšte“, rekao je Peskov novinarima. On je istakao da će Rusija nastaviti da brani svoje