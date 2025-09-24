Kremlj se oglasio o Trampovoj izjavi da Ukrajina može da povrati teritorije

Vesti online pre 1 sat  |  N1 (P. V.)
Kremlj se oglasio o Trampovoj izjavi da Ukrajina može da povrati teritorije

Kremlj je danas saopštio da je “pogrešna” ideja da Ukrajina može da povrati teritorije, kako je predsednik SAD Donald Tramp sugerisao juče.

– Ideja da Ukrajina može da ponovno osvoji nešto je, po našem mišljenju, pogrešna teza – rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Američki predsednik je rekao da Kijev može da “vrati celu Ukrajinu u njenom prvobitnom obliku, a možda čak i da ide dalje protiv Rusije”.
UkrajinaRusijaKijevDonald TrampkremljsadRat u Ukrajini

