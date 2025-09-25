Bivšem predsedniku Francuske Sarkoziju pet godina zatvora zbog zavere za finansiranje izbora

Beta pre 30 minuta

Sud u Parizu osudio je Nikolu Sarkozija, bivšeg predsednika Francuske (2007-2012) na pet godina zatvora zbog kriminalne zavere, ključne optužbe na suđenju povodom toga što je njegovu uspešnu kampanju na predsednbičlkim izborima navodno ilegalno finansirao tadašnji lider Libije Moamer Gadafi.

Bivšem šefu države (70) će u roku od mesec tužilaštvo saopštiti datum odlaska u zatvor što ne odlaže njegova moguća žalba na presudu, piše AFP.

Sarkozi koji to negira, optužen je da je 2005. godine, kada je bio ministar unutrašnjih poslova, sklopio dogovor s Gadafijem da bi mu finansirao predizbornu kampanju u zamenu za podršku Libiji, tada izolovanoj na međunarodnoj sceni, piše AP.

On je na suđenju koje traje od januara rekao je da je slučaj politički motivisan, prenosi Rojters.

Sud ga je proglasio krivim za kriminalnu zaveru između 2005. i 2007. godine. On je potom, kao predsednik Francuske, bio zaštićen imunitetom.

Uprkos dugotrajnim pravnim problemima i oduzimanju Legije časti, najvišeg francuskog odlikovanja u junu, Sarkozi je i dalje uticajna figura na domaćoj političkoj sceni.

Nedavno se sastao sa svojim bivšim štićenikom, premijerom Sebastijanom Lekornuom i dao podršku Nacionalnom okupljanju (RN) Marin Le Pen.

Sarkozi se suočio sa nekoliko pravnih bitaka otkako je napustio funkciju predsednika.

Sarkozi je proglašen krivim za pokušaj podmićivanja sudije 2014. i postao prvi bivši predsednik Francuske kažnjen zatvorom. U decembru je pariski Apelacioni sud presudio da kaznu može da izdržava kodkuće uz elektronski nadzor.

(Beta, 25.09.2025)

Ključne reči

LibijaTužilaštvoAFPGadafiIzboriParizFrancuska

