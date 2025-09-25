Vučić sa Guterešom o globalnim temama, Kosovu, regionu, izazovima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je večeras da je u Njujorku razgovarao sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom o najvažnijim globalnim temama, Kosovu, situaciju u regionu i prevazilaženju izazova.

"Uvek dobar i otvoren razgovor sa generalnim sekretarom Guterešom, sa kojim sam razmenio mišljenja o najvažnijim globalnim temama i ključnim pitanjima budućnosti sveta koji ćemo ostaviti generacijama koje dolaze. Razgovarali smo i o Kosovu i Metohiji, našim regionalnim prilikama i mogućim koracima u cilju prevazilaženja izazova", napisao je Vučić na Instagramu.

Vučić, koji u Njujorku boravi povodom zasedanja Generalne skupštine UN, naveo je da je tokom razgovora "istakao da je sa posebnom pažnjom" slušao Guterešovo uvodno obraćanje kao i njegove "glavne poruke liderima današnjice o kojima svi treba da razmisle".

"Posebno smo razmotrili pitanje mesta i uloge Ujedinjenih nacija u svetu brzih i neretko kompleksnih promena, čiji uticaj prevazilazi lokalni i regionalni značaj. U tom smislu, naglasio sam da je ozbiljna, razborita, odgovorna i racionalna politika, kao i vraćanje u okvire principa Povelje UN, jedini pravi put za pravedniji i bezbedniji svet", dodao je.

Vučić je naveo da će Srbija "na tom putu uvek dati čvrstu podršku nastojanjima da se na globalnu scenu vrate ona načela na kojima treba da počivaju međunarodni odnosi po meri svih aktera, bez obzira na okolnosti, prepreke i izazove".

