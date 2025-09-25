Manja grupa studenata pokušala da blokira ulazak zaposlenih u Rektorat Univerziteta u Kragujevcu

iKragujevac pre 4 sati
Manja grupa studenata pokušala da blokira ulazak zaposlenih u Rektorat Univerziteta u Kragujevcu

Kragujevac – Jutros je ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Kragujevcu došlo do incidenta kada je mala grupa studenata u blokadi, zajedno sa nekoliko građana koji ih podržavaju, pokušala da spreči zaposlene da uđu na svoja radna mesta.

Prema informacijama iz Rektorata, studenti su postavili stolice i sto ispred bočnog ulaza u zgradu i seli na njih, pokušavajući da fizički onemoguće ulazak. Ipak, zaposleni su uspeli da prođu pored njih i uđu u zgradu. Ubrzo nakon toga stigla je policija koja je legitimisala okupljene ispred Rektorata, posle čega su se oni razišli. Trenutno, ispred zgrade nema nikoga, a situacija je mirna. U prizemlju Rektorata i dalje se nalaze studenti Fakulteta pedagoških nauka
Ključne reči

Kragujevacuniverzitet u kragujevcu

