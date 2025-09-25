U Kragujevcu se nastavlja blokada: Studenti i građani se okupili ispred Rektorata

pre 1 sat
U Kragujevcu se nastavlja blokada: Studenti i građani se okupili ispred Rektorata

Rektor Univerziteta u Kragujevcu Vladimir Ranković pokušao je juče, u pratnji obezbeđenja, da prekinu blokadu rektorate te zaključao ulaz. Danas, studenti i građani su se okupili kako bi sprečili ulazak zaposlenih u zgradu.

Kako javlja televizija N1, nakon što je juče ujutru pokušan prekid blokade Rektorata u Kragujevcu od strane rektora Vladimira Rankovića, ovog jutra situacija je sledeća – građani su se okupili ispred kako bi onemogućili zaposlenima da uđu unutra. Građani su došli na bočni ulaz Rektorata, kako bi onemogućili zaposlenima da uđu unutra. Zaposleni su, kako je preneo N1, došli na posao na poziv rektora. „Rektor je nasilno ispreskakao kolege da bi ušao u zgradu, nismo
