Đurić i Lavrov razgovarali o unapređenju bilateralne saradnje i "dešavanjima u Srbiji"

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je u Njujorku sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom o unapređenju bilateralne saradnje, kao i o "dešavanjima u Srbiji", a razmotrena je i aktuelna situacija u regionu Zapadnog Balkana, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Istakavši visok nivo bilateralnih odnosa, Đurić je poručio da je Srbija opredeljena za jačanje saradnje sa Ruskom Federacijom, navedeno je u saopštenju povodom sastanka održanog na marginama 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Đurić je naglasio da Srbija pridaje važnost kontinuiranim kontaktima na najvišem i visokom nivou, osvrnuvši se na nedavni susret dvojice predsednika u Pekingu, prilikom kojeg je potvrđena spremnost za očuvanje srpsko-ruskih