Vremenska prognoza Srbije: Jesenje vreme sa padom temperatura i lokalnim pljuskovima do početka oktobra

Naslovi.ai pre 46 minuta
U Srbiji se očekuje jesenji režim vremena sa temperaturama ispod proseka, promenljivom oblačnošću, lokalnim pljuskovima i jakim vetrom u košavskom području.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje promenljivo oblačno vreme sa povremenom kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, naročito u zapadnim i brdsko-planinskim predelima. Vetar će biti slab do umeren istočni i jugoistočni, dok će u košavskom području biti jak, sa olujnim udarima na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Beta RTS N1 Info

Temperatura će biti relativno topla tokom dana, sa najvišim vrednostima od 23 do 27 stepeni, ali se očekuje postepeni pad temperature u narednim danima, sa maksimalnim vrednostima oko 20 stepeni za vikend. Noći će biti osetno svežije, što označava početak jesenjeg perioda. N1 Info Blic Dnevnik

Vetar će biti dominantan faktor u narednom periodu, sa košavom koja će duvati jakim i olujnim udarima, naročito u petak, što može izazvati nepovoljne biometeorološke uslove za hronične bolesnike i meteoropatske reakcije. Telegraf Radio 021

Sutra se očekuje svežije vreme sa promenljivom oblačnošću i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, sa olujnim udarima na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Temperature će se kretati od 10 do 22 stepena, a u Beogradu će biti pretežno oblačno i svežije. Dnevnik

Od danas počinje jesenji režim vremena sa temperaturama ispod proseka do oko 6. oktobra. Danas će biti malo do umereno oblačno i svežije nego juče, sa slabim severoistočnim vetrom koji će u košavskom području jačati i postajati hladan. Sa jugozapada se tokom dana premestiće nova zona kiše i pljuskova koja će trajati do sutra pre podne. Alo

Petak u Novom Sadu donosi hladnije vreme sa mogućom kišom, minimalnom temperaturom od 14 i maksimalnom do 20 stepeni. Vetar će biti umeren do jak jugoistočni i očekuje se da će se zadržati do nedelje. Subota će biti suva i promenljivo oblačna, dok će u nedelju biti malo sunčanije, ali i dalje sveže. U ponedeljak i utorak nastavlja se promenljivo oblačno vreme sa svežijim jutrima i temperaturama koje će i dalje biti niže od proseka. Radio 021

U narednih mesec dana u Srbiji se očekuju slabije padavine, a temperature neće prelaziti 23 stepena. Minimalne temperature u Beogradu neće ići ispod 9 stepeni, dok će maksimalne dostići oko 23 stepena početkom oktobra, nakon čega se očekuje blagi pad temperatura. Najviše padavine se predviđaju 27. septembra u Nišu. Danas

