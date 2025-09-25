Neidentifikovani dronovi iznad četiri aerodroma u Danskoj – obustavljen saobraćaj

Neidentifikovani dronovi primećeni su noćas iznad četiri aerodroma u Danskoj, zbog čega je saobraćaj na jednom od njih bio obustavljen više sati, saopštila je policija.

Dronovi su bili primećeni kod aerodroma Olborg na severu koji je bio zatvoren, zatim na aerodromima Esbjerg na zapadu, Senderborg na jugu i u vazduhoplovnoj bazi Skridstrup na jugu. U ponedeljak su nepoznati dronovi već nadletali aerodrome u Kopenhagenu i u Oslu u susednoj Norveškoj, gde je vazdušni saobraćaj bio u prekidu nekoliko sati. Policija je saopštila da su uređaji noćas bili vidljivi sa tla i dodala da ne može da isključi da je reč o šali. Policija kaže da