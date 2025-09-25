Slovenija uvela sankcije Netanjahuu: Izraelski premijer proglašen personom non grata

Nova pre 37 minuta  |  Autor: Klix.ba
Slovenija uvela sankcije Netanjahuu: Izraelski premijer proglašen personom non grata

Vlada Slovenije donela je odluku da premijer Izraela, Benjamin Netanjahu, ne sme da uđe u zemlju, čime je Slovenija postala prva članica Evropske unije koja je preduzela ovakvu meru protiv izraelskog lidera.

Ova odluka usledila je nakon što su ranije sankcionisana dvojica izraelskih ministara – ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir i ministar finansija Bezalel Smotrič, koji su proglašeni nepoželjnim osobama zbog, kako je navedeno, „genocidnih izjava“ upućenih Palestincima. „Javnosti je poznato da protiv njega teku postupci zbog ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti. Međunarodni sud pravde je još 19. jula 2024. utvrdio da niz izraelskih politika i
