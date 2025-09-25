„Vučić u UN morao da demantuje Trampovu izjavu o dogovorenom ratu njega i Kurtija“

Lider pokreta Kreni-Promeni, Savo Manojlović, reagovao je na obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Ujedinjenim nacijama, ističući da je izostao odgovor na, kako kaže, veoma ozbiljnu izjavu američkog predsednika Donalda Trumpa. „Zašto Vučić ćuti na Trumpovu izjavu (drugi put) da je sprečio rat između Srbije i tzv.

Kosova u maju ove godine. Da li smo u maju imali još jedan dogovoreni rat na relaciji Vučić – Kurti kakav je bio onaj u Banjskoj? Da li je tim sukobom trebalo da se skrene pažnja sa studentskih protesta i građanske pobune? Ćutanjem na ovakvu izjavu predsednika SAD se kompromituje međunarodna pozicija Srbije“, izjavio je Manojlović. Podsetimo, predsednik SAD Donald Tramp, tokom obraćanja Generalnoj skupštini UN, istakao je da je njegova administracija sprečila