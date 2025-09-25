Stanisavljević pogodio za remi

Sandžak haber
Stanisavljević pogodio za remi Fudbaleri Novog Pazara i Radničkog 1923 odigrali su večeras 1:1, u zaostaloj utakmici prvog kola Super lige Srbije.

Gosti iz Kragujevca poveli su golom Bojana Adžića u 42. minutu, a konačan rezultat postavio je Stefan Stanisavljević u 82. minutu. Meč na Gradskom stadionu pratilo je oko 5.000 gledalaca. Novi Pazar je četvrti na tabeli sa 15 bodova, dok dva boda manje ima Radnički 1923 na petoj poziciji. Pazarci u će desetom kolu gostovati TSC-u iz Bačke Topole, a Kragujevčani će igrati protiv Crvene zvezde u Beogradu.
