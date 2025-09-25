Srbija i Jordan jačaju veze: Potpisan sporazm o vizama, fokus na Expo 2027 i saradnji

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i zamenik premijera i šef diplomatije Jordana, Ajman Safadi, sastali su se danas u Njujorku, na marginama 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kako bi razmotrili unapređenje bilateralne saradnje.

Oba ministra potvrdila su dobre i stabilne političke odnose između dve zemlje, istakavši obostranu volju za njihovo dalje jačanje. Kao oblasti od posebnog zajedničkog interesa izdvojeni su saobraćaj i infrastruktura. Srpska strana prenela je spremnost za intenziviranje političkog dijaloga. Posebno je pozdravljeno učešće Jordana na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu, što je ocenjeno kao ključan korak za ekonomsku i kulturnu razmenu. U cilju jačanja
