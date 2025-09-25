Lavrov u UN: Brojni susreti, ruski stav se jasno čuo

Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je već prvog dana boravka u Njujorku, gde učestvuje na Generalnoj skupštini UN, imao čitav niz bilateralnih susreta. Jedna od ključnih sastanaka bio je susret sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom s obzirom na to da je glavna tema bila Ukrajina i dalji razvoj bilateralnih odnosa.

Lavrov se u sedištu UN sastao i sa srpskim ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem. Ključne poruke sa sastanka Lavrov-Rubio: Tokom razgovora sa slovačkim ministrom spoljnih poslova Jurajem Blanarom na agendi su bila praktična pitanja bilateralnih odnosa, uključujući trgovinsko-ekonomsku sferu. Lavrov i ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto razmotrili su širok krug pitanja koja se tiču bilateralne saradnje u različitim oblastima.
