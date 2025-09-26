Drama u Danskoj: Dronovi, ponovo MAPA

B92 pre 1 sat
Servis za praćenje letova "Flajtradar24" saopštio je da su rano jutros zabeleženi novi izveštaji o viđenju dronova u danskom gradu Alborgu.

Avion na letu KL1289 se vratio u Amsterdam, dok je let SK1225 iz Kopenhagena otkazan, naveo je "FlajtRadar24" na mreži Iks, preneo je Rojters. Policija je sinoć u 23.40 časova zatvorila vazdušni prostor iznad aerodroma Alborg zbog sumnje na prisustvo dronova, ali nije mogla da potvrdi da su oni viđeni. Vazdušni prostor je ponovo otvoren jutros u 00.35. časova. Ovo je druga noć zaredom da je vazdušni prostor aerodroma zatvoren zbog aktivnosti dronova - isto se
