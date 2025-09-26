Poznati lekovi iz Evrope zaštićeni, maksimalne američke carine biće 15%: Oglasila se i EK

Blic pre 3 sata
Evropska komisija objavila je da je postignut dogovor kojim se ograničava maksimalna stopa američkih tarifa na farmaceutske proizvode iz Evropske unije na 15 odsto, što je mera koja treba da obezbedi stabilnost za evropske kompanije.

Portparol Komisije je istakao da će Sjedinjene Američke Države "bez odlaganja osigurati da carinska stopa primenjena na farmaceutske proizvode, poluprovodnike i drvo, prema članu 232, ne prelazi 15 odsto", prenosi Rojters. Ovaj potez dolazi nakon što je američki predsednik SAD Donald Trump juče najavio novu rundu carina na širok spektar uvoza, uključujući carinu od 100 odsto na brendirane lekove, koja treba da stupi na snagu od 1. oktobra. Brendirani ili
