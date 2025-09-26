Tramp najavio nove carine, uključujući 100 odsto za lekove

Beta pre 3 sata

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je uvođenje novih carina koje će ići do 100 odsto za lekove a pogađaju i kamione i nameštaj proizveden van SAD.

"Od 1. oktobra "primenićemo porez od 100 odsto na svaki farmaceutski proizvod sa markom ili koji je patentiran ...sem ako firma gradi svoju farmaceutsku fabriku u Americi", napisao je Tramp sinoć na svojoj platformi Trut Soušal.

U odvojenom saopštenju Tramp je juče takođe najavio uvođenje carina od 25 odsto na sve kamione proizvedene u drugim oblastima sveta, a to je prema njemu mera koja treba da podrži američke proizvošače kamiona.

Među stranim firmama koje konkurišu američkim proizvođačima na tržištu su švedski Volvo i nemački Dajmler.

On takođe namerava da uvede carine za brojni nameštaj, uključujući 50 odsto na sav kuhinjski nameštaj, lavaboe za kupatila i povezane proizvode, i 30 odsto na tapaciran nameštaj.

Ove nove carine oživljvavaju strah od inflacije u SAD, prve svetse privrede, piše Frans pres.

Tramp je dao sebi za misiju da ponovo podstakne proizvođačku i industriju u SAD zahvaljujući svojoj protekcionističkoj politici, koja obeležava poptuni obrt američke politike koja je do sada nastojala da održava otvorenu privredu.

Njegova administracija uvela je osnovne carine od 10 odsto na sve zemlje, sa mnogo višim carinama za jedan broj zemalja čiji izvoz u SAD prevazilazi uvoz.

Tramp je uveo dodatne carine glavnim partnerima zemllje kao što su Kanada, Meksiko, Evropska unija i Kina sa kojom su pregovori još u toku.

Krajem avgusta prema sporazumu između Evropske unije i SAD fiksirana je carina od 15 odsto na farmaceutski sektor. Taj sporazum koji je postigla šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sa Trampom već je jako kritikovalo više zemalja članica EU i evropskih industrijalaca. EU je uzvratila da se radi o najboljem sporazumu koji je mogla da postigne u odgovoru na američke trgovinske pretnje.

(Beta, 26.09.2025)

Povezane vesti »

Poznati lekovi iz Evrope zaštićeni, maksimalne američke carine biće 15%: Oglasila se i EK

Poznati lekovi iz Evrope zaštićeni, maksimalne američke carine biće 15%: Oglasila se i EK

Blic pre 50 minuta
Evropska komisija: Maksimalne američke carine na lekove iz EU biće 15 odsto

Evropska komisija: Maksimalne američke carine na lekove iz EU biće 15 odsto

NIN pre 50 minuta
Tramp najavio nove carine, uključujući 100 odsto za lekove

Tramp najavio nove carine, uključujući 100 odsto za lekove

Nova pre 1 sat
Tramp uvodi visoke carine i na lekove proizvedene van SAD

Tramp uvodi visoke carine i na lekove proizvedene van SAD

Biznis i finansije pre 2 sata
Trgovinski rat se nastavlja: Američke carine do 100% na ključne uvozne proizvode

Trgovinski rat se nastavlja: Američke carine do 100% na ključne uvozne proizvode

Serbian News Media pre 2 sata
Tramp najavljuje nove carine, za lekove i do 100 odsto

Tramp najavljuje nove carine, za lekove i do 100 odsto

Vreme pre 2 sata
Tramp najavio nove carine, uključujući 100 odsto za lekove

Tramp najavio nove carine, uključujući 100 odsto za lekove

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Zašto Trumpu smeta NIS

Zašto Trumpu smeta NIS

Bloomberg Adria pre 20 minuta
Sarkozi mora u zatvor

Sarkozi mora u zatvor

Radar pre 20 minuta
Evropska komisija predlaže kredit od 140 milijardi evra za Ukrajinu iz zamrznutih ruskih sredstava

Evropska komisija predlaže kredit od 140 milijardi evra za Ukrajinu iz zamrznutih ruskih sredstava

RTV pre 5 minuta
Hrvatski sabor odbija priznanje Palestine

Hrvatski sabor odbija priznanje Palestine

Vesti online pre 5 minuta
"Hrvatska pohlepa za profitom ": Žestoke optužbe Sijarta u UN-u: Iskorišćavaju i zarađuju na ratnoj situaciji

"Hrvatska pohlepa za profitom ": Žestoke optužbe Sijarta u UN-u: Iskorišćavaju i zarađuju na ratnoj situaciji

Blic pre 15 minuta