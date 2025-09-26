Trgovinski rat se nastavlja: Američke carine do 100% na ključne uvozne proizvode

Serbian News Media pre 3 sata
Trgovinski rat se nastavlja: Američke carine do 100% na ključne uvozne proizvode
Predsednik SAD Donald Tramp objavio je uvođenje novih carina koje će ići do 100 odsto za lekove a pogađaju i kamione i nameštaj proizveden van SAD. “Od 1. oktobra “primenićemo porez od 100 odsto na svaki farmaceutski proizvod sa markom ili koji je patentiran …sem ako firma gradi svoju farmaceutsku fabriku u Americi”, napisao je Tramp sinoć na svojoj platformi Trut Soušal. U odvojenom saopštenju Tramp je juče takođe najavio uvođenje carina od 25 odsto na sve kamione
