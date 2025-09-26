Tramp uvodi visoke carine i na lekove proizvedene van SAD

Biznis i finansije pre 9 sati  |  CNBC
Tramp uvodi visoke carine i na lekove proizvedene van SAD

2 Nove carine, od čak 100%, odnosiće se na brendirane i patentirane lekove inostranih proizvođača osim ako oni ne započnu proizvodnju na američkom tlu.

Ova odluka trebalo bi da stupi na snagu 1. oktobra ali će iz nje biti izuzete one farmaceutske kompanije koje su trenutno u procesu izgradnje fabrika u SAD. Prema rečima američkog predsednika, cilj ove odluke, kao i prethodnih, je podsticanje strane konkurencije da preseli svoju proizvodnju u Ameriku, ali i jačanje pozicije američkih proizvoda na lokalnom tržištu. Mediji navode da razlog za ovako oštru meru može biti i rast uvoza farmaceutskih proizvoda u SAD koji
