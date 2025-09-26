uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Spremni smo da izgubljene teritorije jednom vratimo diplomatijom, ne silom

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Spremni smo da izgubljene teritorije jednom vratimo diplomatijom, ne silom

Rat u Ukrajini traje 1.311 dana, a sve veća je konfrontacija i na nebu jer ruski avioni ulaze ili su veoma blizu vazdušnom prostoru pojedinih zemalja članica NATO.

SAD su rasporedile četiri borbena aviona F-16, avion za izviđanje i četiri tankera, za presretanje ruskih bombardera i borbenih aviona koji su uleteli u zonu za identifikaciju protivvazdušne odbrane Aljaske, saopštila je Severnoamerička komanda vazdušne odbrane, dok su dva lovca Gripen mađarskog ratnog vazduhoplovstva presrela pet ruskih borbenih aviona iznad Baltičkog mora tokom vazdušne patrole NATO-a. Ni ruska strana nije ostala bez odgovora, pa je tako
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Zelenski stao uz Trampa: NATO mora da obara ruske avione!

Zelenski stao uz Trampa: NATO mora da obara ruske avione!

B92 pre 11 minuta
Zelenski: NATO je trebalo da obori sve ruske dronove i avione

Zelenski: NATO je trebalo da obori sve ruske dronove i avione

Politika pre 5 minuta
Navrocki: Poljska neće tolerisati kršenje vazdušnog prostora — obaraćemo ruske vojne avione

Navrocki: Poljska neće tolerisati kršenje vazdušnog prostora — obaraćemo ruske vojne avione

RTS pre 1 sat
Iluzije Kijeva i realnost Moskve

Iluzije Kijeva i realnost Moskve

Pravda pre 3 sata
Rumunski predsednik: Rusija trenutno nije sposobna da napadne NATO

Rumunski predsednik: Rusija trenutno nije sposobna da napadne NATO

Euronews pre 4 sati
Rusi nisu sposobni da napadnu NATO

Rusi nisu sposobni da napadnu NATO

B92 pre 5 sati
Nova drama iznad Baltičkog mora: Ruske vojne avione presreli Mađari

Nova drama iznad Baltičkog mora: Ruske vojne avione presreli Mađari

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOUkrajinaRusijaDonald TrampRat u Ukrajiniavionivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Zašto Trumpu smeta NIS

Zašto Trumpu smeta NIS

Bloomberg Adria pre 20 minuta
Ruske Vazdušno-kosmičke snage dobila petu isporuku lovaca Su-35S u 2025. godini

Ruske Vazdušno-kosmičke snage dobila petu isporuku lovaca Su-35S u 2025. godini

Aero.rs pre 0 minuta
Sarkozi mora u zatvor

Sarkozi mora u zatvor

Radar pre 20 minuta
Evropska komisija predlaže kredit od 140 milijardi evra za Ukrajinu iz zamrznutih ruskih sredstava

Evropska komisija predlaže kredit od 140 milijardi evra za Ukrajinu iz zamrznutih ruskih sredstava

RTV pre 5 minuta
"Hrvatska pohlepa za profitom ": Žestoke optužbe Sijarta u UN-u: Iskorišćavaju i zarađuju na ratnoj situaciji

"Hrvatska pohlepa za profitom ": Žestoke optužbe Sijarta u UN-u: Iskorišćavaju i zarađuju na ratnoj situaciji

Blic pre 15 minuta