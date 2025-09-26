uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: U vazdušni prostor Ukrajine upali izviđački dronovi, verovatno mađarski

Euronews pre 52 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Rat u Ukrajini traje 1.311 dana, a sve veća je konfrontacija i na nebu jer ruski avioni ulaze ili su veoma blizu vazdušnom prostoru pojedinih zemalja članica NATO.

SAD su rasporedile četiri borbena aviona F-16, avion za izviđanje i četiri tankera, za presretanje ruskih bombardera i borbenih aviona koji su uleteli u zonu za identifikaciju protivvazdušne odbrane Aljaske, saopštila je Severnoamerička komanda vazdušne odbrane, dok su dva lovca Gripen mađarskog ratnog vazduhoplovstva presrela pet ruskih borbenih aviona iznad Baltičkog mora tokom vazdušne patrole NATO-a. Ni ruska strana nije ostala bez odgovora, pa je tako
Zelenski: Zemlje NATO-a trebalo je da obore ruske avione i dronove

Vesti online pre 1 sat
Zelenski stao uz Trampa: NATO mora da obara ruske avione!

B92 pre 1 sat
Zelenski: NATO je trebalo da obori sve ruske dronove i avione

Politika pre 1 sat
Navrocki: Poljska neće tolerisati kršenje vazdušnog prostora — obaraćemo ruske vojne avione

RTS pre 3 sata
Iluzije Kijeva i realnost Moskve

Pravda pre 4 sati
Rumunski predsednik: Rusija trenutno nije sposobna da napadne NATO

Euronews pre 6 sati
Rusi nisu sposobni da napadnu NATO

B92 pre 6 sati
(VIDEO) Diplomate napustile sednicu UN u toku Netanjahuovog govora

N1 Info pre 52 minuta
Tramp: Blizu dogovor o kraju rata u Gazi

RTV pre 2 minuta
Netanjahu u UN dočekan aplauzom pristalica i zvižducima državnih delegacija

Beta pre 37 minuta
Ukrajina zabranila ulazak trojici visokih vojnih mađarskih zvaničnika

Danas pre 52 minuta
Veoma neuobičajeno: Zbog čega je Pentagon pozvao stotine američkih generala i admirala iz celog sveta na sastanak u bazi…

Danas pre 17 minuta