uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: U vazdušni prostor Ukrajine upali izviđački dronovi, verovatno mađarski

Rat u Ukrajini traje 1.311 dana, a sve veća je konfrontacija i na nebu jer ruski avioni ulaze ili su veoma blizu vazdušnom prostoru pojedinih zemalja članica NATO.

SAD su rasporedile četiri borbena aviona F-16, avion za izviđanje i četiri tankera, za presretanje ruskih bombardera i borbenih aviona koji su uleteli u zonu za identifikaciju protivvazdušne odbrane Aljaske, saopštila je Severnoamerička komanda vazdušne odbrane, dok su dva lovca Gripen mađarskog ratnog vazduhoplovstva presrela pet ruskih borbenih aviona iznad Baltičkog mora tokom vazdušne patrole NATO-a. Ni ruska strana nije ostala bez odgovora, pa je tako