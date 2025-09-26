Darko uvalio prijatelja u ozbiljan problem zbog udesa: Isplivali novi detalji o vozačkoj dozvoli i slupanom autu

Darko Lazić moraće da plati novčanu kaznu između 200.000 i 300.000 dinara zbog toga što je u noći između srede i četvrtka izazvao udes u Beogradu vozeći pijan i bez vozačke dozvole.

S obzirom na to da mu je ovo ko zna koji po redu težak saobraćajni prekršaj poslednjih godina, prema rečima advokata Boška Žurića, teško da će se folker ovaj put izvući bez zatvorske kazne, koja je po zakonu propisana 15 dana. Ali to nisu jedini problemi koji ovih dana muče Lazića. Automobil koji je slupao, a čija je cena 130.000 evra, nije njegov, već je iznajmljen preko rentakar agencije iz Nemačke. Međutim, auto nije iznajmio on jer nema vozačku dozvolu, već