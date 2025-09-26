U Danskoj ponovo noćas bio zatvoren aerodrom, uzbuna zbog dronova

Aerodrom u Olbergu, u Danskoj, morao je da se zatvori noćas, uzbuna je ponovo bila zbog dronova a zvanični Kopenhagen navodi da je bio na meti "hibridnog napada" nepoznatog porekla, drugi put od početka nedelje.

Vazdušni prostor iznad aerodroma Olborg na severu Danske zatvoren je sinoć zbog upozorenja na dronove i ponovo je otvoren oko 00.35 noćas, saopštila je danska policija. Zbog zatvaranja aerodroma let KLM-a iz Amsterdama se vratio a otkazan je let Skandinavijan erlajnsa iz Kopenhagena, prema onlajn sajtovima aviokompanija za praćenje letova. Za sada vlasti ipak nisu zvanično prijavile prisustvo dronova. Zemlja je na oprezu posle više incidenata na svom nebu od