SRCE: Situacija u Loznici zahteva ostavku Orlića i Dačića

Nedeljnik pre 2 sata
Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je danas da navodi Ministarstva unutrašnjih poslova, o sprovođenju borbeno – taktičke obuke za državljane Moldavije i Rumunije koji su se obučavali u blizini Loznive, „zahtevaju ostavku direktora Bezbednosno informativne agencije Vladimira Orlića i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića.

Ministarstvo je danas saopštilo da je policija u saradnji s Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA) i nadležnim tužilaštvima, uhapsila dve osobe zbog sumnje da su u blizini Loznice obučavale grupu od oko 150 do 170 državljana Rumunije i Moldavije za pružanje fizičkog otpora moldavskoj policiji u slučaju nereda tokom subotnjih izbora u toj zemlji. Po navodima Ministarstva, borbeno-taktička obuka grupe državljana Rumunije i Moldavije sprovedena je od 16. jula do
Beta pre 1 sat
Radio sto plus pre 1 sat
Novi magazin pre 1 sat
Beta pre 2 sata
Zrenjaninski pre 2 sata
Radio 021 pre 2 sata
Radio sto plus pre 2 sata
Ivica DačićMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslovaBIARumunijaLoznicaIzboriMoldavija

Danas pre 56 minuta
Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat
RTV pre 20 minuta