SRCE: Situacija u Loznici zahteva ostavku Orlića i Dačića

Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je danas da navodi Ministarstva unutrašnjih poslova, o sprovođenju borbeno – taktičke obuke za državljane Moldavije i Rumunije koji su se obučavali u blizini Loznive, „zahtevaju ostavku direktora Bezbednosno informativne agencije Vladimira Orlića i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića.

Ministarstvo je danas saopštilo da je policija u saradnji s Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA) i nadležnim tužilaštvima, uhapsila dve osobe zbog sumnje da su u blizini Loznice obučavale grupu od oko 150 do 170 državljana Rumunije i Moldavije za pružanje fizičkog otpora moldavskoj policiji u slučaju nereda tokom subotnjih izbora u toj zemlji. Po navodima Ministarstva, borbeno-taktička obuka grupe državljana Rumunije i Moldavije sprovedena je od 16. jula do