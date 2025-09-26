Blagojević: OFK Beograd dobro selektiran tim, voleo bih da ne bude tenzije van terena

RTS pre 14 minuta
Blagojević: OFK Beograd dobro selektiran tim, voleo bih da ne bude tenzije van terena

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je da je tim OFK Beograda dobro selektiran i dodao da bi voleo da ne bude tenzija van terena. Partizan u subotu od 18.30 časova u Zaječaru gostuje OFK Beogradu u meču 10. kola Superlige.

OFK Beograd je iznenada premestio domaćinstvo iz Stare Pazove u Zaječar, samo za utakmicu protiv Partizana. "To je stvar na koju ne mogu da utičem. Zasmetalo nam je što se promena desila baš na dan derbija. Mi smo jedina ekipa koja će putovati tamo, a kad bolje razmislite, sama činjenica da OFK Beograd igra kao domaćin u Zaječaru govori dovoljno", rekao je Srđan Blagojević na početku današnje konferencije za medije. Trener crno-belih je naglasio da njegov tim čeka
