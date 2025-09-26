Ukrajinski napadi dronovima na više ruskih regiona, ima povređenih i materijalne štete

RTV pre 34 minuta  |  Tanjug
Ukrajinski napadi dronovima na više ruskih regiona, ima povređenih i materijalne štete

MOSKVA - Najmanje devet osoba je povređeno u ukrajinskom vazdušnom napadu na selo Bela Berezka u ruskoj Brjanskoj oblasti, saopštio je jutros guverner Brjanske oblasti Aleksandar Bogomaz.

Žrtve su brzo prebačene u bolnicu, gde im se pruža sva neophodna medicinska nega, dodao je regionalni šef, prenosi agencija RIA Novosti. U napadu su oštećene i zahvaćene požarom stambene i administrativne zgrade. Pad drona izazvao je požar u rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju u Rusiji, saopštio je regionalni štab za vanredne situacije. Otpaci drona pali su na jednu od instalacija, saopštio je operativni štab na svom Telegram kanalu. Prema saopštenju, požar je
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

U napadu ukrajinskih oružanih snaga u Brjanskoj oblasti povređeno dete

U napadu ukrajinskih oružanih snaga u Brjanskoj oblasti povređeno dete

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerMoskvaRusijapožarnafta

Svet, najnovije vesti »

Zbog mađarskih blokada kraj jednoglasnog odlučivanja u EU?

Zbog mađarskih blokada kraj jednoglasnog odlučivanja u EU?

Danas pre 39 minuta
I zvaničnik Severne Koreje prisustvovaće Generalnoj skupštini UN

I zvaničnik Severne Koreje prisustvovaće Generalnoj skupštini UN

RTV pre 39 minuta
Ukrajinski napadi dronovima na više ruskih regiona, ima povređenih i materijalne štete

Ukrajinski napadi dronovima na više ruskih regiona, ima povređenih i materijalne štete

RTV pre 34 minuta
Soroš fondacija o najavljenoj istrazi protiv nje: Zloupotreba moći Trampove administracije ugrožava slobodu govora

Soroš fondacija o najavljenoj istrazi protiv nje: Zloupotreba moći Trampove administracije ugrožava slobodu govora

RTV pre 44 minuta
UKRAJINSKA KRIZA Rute: NATO ne može sebi da priušti obaranje dronova skupim raketama, učimo od Ukrajine

UKRAJINSKA KRIZA Rute: NATO ne može sebi da priušti obaranje dronova skupim raketama, učimo od Ukrajine

RTV pre 19 minuta