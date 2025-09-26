Ukrajinski napadi dronovima na više ruskih regiona, ima povređenih i materijalne štete

MOSKVA - Najmanje devet osoba je povređeno u ukrajinskom vazdušnom napadu na selo Bela Berezka u ruskoj Brjanskoj oblasti, saopštio je jutros guverner Brjanske oblasti Aleksandar Bogomaz.

Žrtve su brzo prebačene u bolnicu, gde im se pruža sva neophodna medicinska nega, dodao je regionalni šef, prenosi agencija RIA Novosti. U napadu su oštećene i zahvaćene požarom stambene i administrativne zgrade. Pad drona izazvao je požar u rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju u Rusiji, saopštio je regionalni štab za vanredne situacije. Otpaci drona pali su na jednu od instalacija, saopštio je operativni štab na svom Telegram kanalu. Prema saopštenju, požar je