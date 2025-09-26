Optužen bivši direktor FBI James Comey

Bivši direktor američkog Federalnog biroa za istrage (FBI) James Comey optužen je da je davao lažne izjave i za ometanje istrage Kongresa.

Ukoliko bude optužen Comey bi se mogao suočiti sa pet godina zatvorske kazne. U video objavi na Instagramu bivši direktor FBI je rekao da mu je srce slomljeno zbog Minstarstva pravosuđa, ali da ima povjerenja u pravosudni sistem. "I nevin sam. Dakle, održimo suđenje i zadržimo vjeru." Comey, koji se odavno nalazi na meti kritika američkog predsjednika Donalda Trumpa, optužen je da je lagao Kongresu tokom svjedočenja u septembru 2020. godine. On je prvi bivši