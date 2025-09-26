Optužen bivši direktor FBI James Comey

Slobodna Evropa pre 6 sati
Optužen bivši direktor FBI James Comey

Bivši direktor američkog Federalnog biroa za istrage (FBI) James Comey optužen je da je davao lažne izjave i za ometanje istrage Kongresa.

Ukoliko bude optužen Comey bi se mogao suočiti sa pet godina zatvorske kazne. U video objavi na Instagramu bivši direktor FBI je rekao da mu je srce slomljeno zbog Minstarstva pravosuđa, ali da ima povjerenja u pravosudni sistem. "I nevin sam. Dakle, održimo suđenje i zadržimo vjeru." Comey, koji se odavno nalazi na meti kritika američkog predsjednika Donalda Trumpa, optužen je da je lagao Kongresu tokom svjedočenja u septembru 2020. godine. On je prvi bivši
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Podignuta optužnica protiv bivšeg šefa FBI-ja Džejmsa Komija

Podignuta optužnica protiv bivšeg šefa FBI-ja Džejmsa Komija

Nedeljnik pre 4 sati
Bivši direktor FBI Džejms Komi optužen po dve tačke, jedna je za davanje "lažnih izjava o ruskom mešanju u izbore": "Postoji…

Bivši direktor FBI Džejms Komi optužen po dve tačke, jedna je za davanje "lažnih izjava o ruskom mešanju u izbore": "Postoji cena suprotstavljanja Trampu"

Blic pre 4 sati
Bivši direktor FBI optužen, preti mu duga robija

Bivši direktor FBI optužen, preti mu duga robija

Politika pre 5 sati
Za šta je sve optužen bivši direktor FBI-a Džejms Komi

Za šta je sve optužen bivši direktor FBI-a Džejms Komi

Nova pre 6 sati
Oštar obračun Trampove administracije sa bivšim direktorom FBI-ja

Oštar obračun Trampove administracije sa bivšim direktorom FBI-ja

BBC News pre 7 sati
Podignuta optužnica protiv bivšeg direktora FBI Džejmsa Komija

Podignuta optužnica protiv bivšeg direktora FBI Džejmsa Komija

N1 Info pre 7 sati
Bivšem direktoru FBI Džejmsu Komiju preti do pet godina zatvora

Bivšem direktoru FBI Džejmsu Komiju preti do pet godina zatvora

Sputnik pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FBI

Svet, najnovije vesti »

(VIDEO) Diplomate napustile sednicu UN u toku Netanjahuovog govora

(VIDEO) Diplomate napustile sednicu UN u toku Netanjahuovog govora

N1 Info pre 52 minuta
Tramp: Blizu dogovor o kraju rata u Gazi

Tramp: Blizu dogovor o kraju rata u Gazi

RTV pre 3 minuta
Netanjahu u UN dočekan aplauzom pristalica i zvižducima državnih delegacija

Netanjahu u UN dočekan aplauzom pristalica i zvižducima državnih delegacija

Beta pre 38 minuta
Ukrajina zabranila ulazak trojici visokih vojnih mađarskih zvaničnika

Ukrajina zabranila ulazak trojici visokih vojnih mađarskih zvaničnika

Danas pre 53 minuta
Veoma neuobičajeno: Zbog čega je Pentagon pozvao stotine američkih generala i admirala iz celog sveta na sastanak u bazi…

Veoma neuobičajeno: Zbog čega je Pentagon pozvao stotine američkih generala i admirala iz celog sveta na sastanak u bazi Virdžiniji?

Danas pre 18 minuta