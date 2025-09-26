Sestra Kaće Lazić dobija strašne uvrede posle Darkove saobraćajke: Oglasila se zbog svega, pokazala poruke

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Sestra Kaće Lazić dobija strašne uvrede posle Darkove saobraćajke: Oglasila se zbog svega, pokazala poruke

Pevač Darko Lazić doživeo je pre dve večeri saobraćajnu nezgodu kada se sa suprugom Katarinom vraćao sa promocije pesme njene sestre, zbog čega ona sada dobija gnusne uvrede.

Katarinina sestra, Tijana Matić, oglasila se sada na Instagramu i otkrila sa čime se suočava. "Debelonogo, zdepasto, zipovano žensko sa 0 ukusa i IQ 35 mksimum. Mnogo loše izgleda", glasio je jedan komentar koji je ona podelila na Instagramu. " I ide, lažni profili kreću u napad", napisala je ona. Podsetimo, ekipa "Blica" posetila je Darka Lazića u Brestaču nakon saobraćajne nezgode. On je prilikom udesa povredio glavu i ima 15 kopči, a kako je istakao i dalje će
