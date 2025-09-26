„Pao“ diler kokaina: Policija upala u stan Zrenjaninca i zaplenila drogu

Policija u Zrenjaninu je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsila Zrenjaninca I. Š. (29).

On se sumnjiči da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je kod I. Š. i pretresom stana i drugih prostorija koje koristi pronašla ukupno oko 68 grama praškaste materije za koju se sumnja da je kokain i vagicu za precizno merenje. Osumnjičenom I. Š. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.