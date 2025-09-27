To je: Poslednje... Otišli "Lekari bez granica": Nemamo drugi izbor osim, jer su naše klinike okružene izraelskim snagama

Blic pre 3 sata
To je: Poslednje... Otišli "Lekari bez granica": Nemamo drugi izbor osim, jer su naše klinike okružene izraelskim snagama

Jedna od najvećih svetskih zdravstvena nevladinih organizacija „Lekari bez granica“ saopštila je danas da je izraelska vojna ofanziva na Gazu dovela njihovo osoblje i pacijente u opasnost, zbog čega su primorani da obustave medicinske usluge u tom području.

"Nemamo drugi izbor osim da obustavimo svoje aktivnosti, jer su naše klinike okružene izraelskim snagama“, naveo je u saopštenju koordinator grupe za vanredne situacije u Gazi Džejkob Grejndžer, preneo je CNN. "To je poslednje što smo želeli, jer su potrebe u gradu Gazi ogromne, a najranjivije osobe – bebe na neonatalnoj nezi, ljudi sa teškim povredama i bolestima opasnim po život – ne mogu da se kreću i u velikoj su opasnosti“, dodao je. (FONET)
