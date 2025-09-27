Tramp odbio zahtev da se krstareće rakete tomahavk isporuče Ukrajini

Danas pre 4 sati  |  Beta
Tramp odbio zahtev da se krstareće rakete tomahavk isporuče Ukrajini

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp odbio je zahtev da se krstareće rakete tomahavk isporuče Ukrajini, objavio je danas portal Aksios.

U tekstu se navodi da je to bio jedini sistem naoružanja sa liste koji je Tramp odbio da proda evropskim članicama NATO u interesu Ukrajine. Taj zahtev Trampu je preneo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na sastanku u Njujorku 23. septembra, tokom održavanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, prenosi Tass saznanja Aksiosa i britanskog Telegrafa. Zelenski je indirektno potvrdio tu informaciju u intervjuu za Aksios, navodeći da je od Trampa tražio određenu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Odlučujući potez: Zelenski od Trampa traži rakete za napade unutar Rusije: Ukrajina treba da sprovede "oko za oko" udare na…

Odlučujući potez: Zelenski od Trampa traži rakete za napade unutar Rusije: Ukrajina treba da sprovede "oko za oko" udare na ruska skladišta oružja

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOUkrajinaNjujorkDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Presudan dan za budućnost zemlje: Moldavci u nedelju izlaze na izbore: Građani biraju između Evrope i Rusije

Presudan dan za budućnost zemlje: Moldavci u nedelju izlaze na izbore: Građani biraju između Evrope i Rusije

Blic pre 3 minuta
"Svesno i namerno utrli put ka opasnoj eskalaciji": Arakči: E3 i SAD snose odgovornost za ozbiljne posledice neuspeha…

"Svesno i namerno utrli put ka opasnoj eskalaciji": Arakči: E3 i SAD snose odgovornost za ozbiljne posledice neuspeha odlaganja sankcija

Blic pre 38 minuta
Iran zapretio zbog neodlaganja sankcija: Amerika i tri evropske sile snose punu odgovornost za "ozbiljne posledice"

Iran zapretio zbog neodlaganja sankcija: Amerika i tri evropske sile snose punu odgovornost za "ozbiljne posledice"

Kurir pre 58 minuta
19 Mrtvih zbog trovanja alkoholom: Ne mogu da priušte votku, pili ulje za kupanje!

19 Mrtvih zbog trovanja alkoholom: Ne mogu da priušte votku, pili ulje za kupanje!

Kurir pre 52 minuta
Turska i SAD potpisale sporazum o razvoju nuklearne energije

Turska i SAD potpisale sporazum o razvoju nuklearne energije

Politika pre 33 minuta