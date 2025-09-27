Tramp odbio zahtev da se krstareće rakete tomahavk isporuče Ukrajini

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp odbio je zahtev da se krstareće rakete tomahavk isporuče Ukrajini, objavio je danas portal Aksios.

U tekstu se navodi da je to bio jedini sistem naoružanja sa liste koji je Tramp odbio da proda evropskim članicama NATO u interesu Ukrajine. Taj zahtev Trampu je preneo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na sastanku u Njujorku 23. septembra, tokom održavanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, prenosi Tass saznanja Aksiosa i britanskog Telegrafa. Zelenski je indirektno potvrdio tu informaciju u intervjuu za Aksios, navodeći da je od Trampa tražio određenu