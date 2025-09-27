AMSS: Kiša i jak vetar otežavaju uslove za vožnju

Povremena kiša uz jak vetar i danas će otežavati uslove za vožnju, upozorava vozače AMSS. "Jači udari vetra na mostovima, nadvožnjacim i prevojima utiču na zanošenje vozila na koje posebno upozoravamo vozače kamiona i autobusa", navodi AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema poslednjim informacijama dobijenim u od JP "Putevi Srbije" vozila se zadržavaju samo na naplatnoj stanici Preljina. Na naplatnoj stanici Preljina, na naplati, vozila čekaju 15 minuta. Na ostalim naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, ni na putničkim terminalima (PMV), ni na teretnim terminalima (TMV)