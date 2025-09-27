AMSS: Kiša i jak vetar otežavaju uslove za vožnju

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
AMSS: Kiša i jak vetar otežavaju uslove za vožnju

Povremena kiša uz jak vetar i danas će otežavati uslove za vožnju, upozorava vozače AMSS. "Jači udari vetra na mostovima, nadvožnjacim i prevojima utiču na zanošenje vozila na koje posebno upozoravamo vozače kamiona i autobusa", navodi AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema poslednjim informacijama dobijenim u od JP "Putevi Srbije" vozila se zadržavaju samo na naplatnoj stanici Preljina. Na naplatnoj stanici Preljina, na naplati, vozila čekaju 15 minuta. Na ostalim naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, ni na putničkim terminalima (PMV), ni na teretnim terminalima (TMV)
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Stanje na putevima: Kiša i jak vetar otežavaju uslove za vožnju

Stanje na putevima: Kiša i jak vetar otežavaju uslove za vožnju

Glas Zaječara pre 1 sat
AMSS upozorava: Mokri kolovozi i jak vetar otežavaju saobraćaj u Srbiji

AMSS upozorava: Mokri kolovozi i jak vetar otežavaju saobraćaj u Srbiji

Serbian News Media pre 2 sata
AMSS: Kolovozi mokri, dodatni oprez za kamione i autobuse zbog jakog vetra

AMSS: Kolovozi mokri, dodatni oprez za kamione i autobuse zbog jakog vetra

Danas pre 2 sata
AMSS: Kolovozi mokri zbog kiše koja povremeno pada

AMSS: Kolovozi mokri zbog kiše koja povremeno pada

Radio 021 pre 2 sata
Opasna pojava danas otežava uslove vožnje Oglasio se AMSS i upozorio vozače

Opasna pojava danas otežava uslove vožnje Oglasio se AMSS i upozorio vozače

Dnevnik pre 2 sata
Hitno se oglasio AMSS: Kiša i jak vetar otežavaju vožnju

Hitno se oglasio AMSS: Kiša i jak vetar otežavaju vožnju

Blic pre 3 sata
Amss upozorava: Kiša i jak vetar otežavaju uslove za vožnju

Amss upozorava: Kiša i jak vetar otežavaju uslove za vožnju

Alo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Putevi SrbijeAMSSsaobraćaj

Društvo, najnovije vesti »

Veritas: 30 godina od ubistva u selu Varivode kod Knina, za masovni zločin niko nije osuđen

Veritas: 30 godina od ubistva u selu Varivode kod Knina, za masovni zločin niko nije osuđen

Beta pre 12 minuta
Veritas: 30 godina od ubistva u selu Varivode kod Knina, za masovni zločin niko nije osuđen

Veritas: 30 godina od ubistva u selu Varivode kod Knina, za masovni zločin niko nije osuđen

Danas pre 7 minuta
(Foto): Filmska noć Republike Srpske u Beogradu: 3 snažne priče i novi mostovi saradnje

(Foto): Filmska noć Republike Srpske u Beogradu: 3 snažne priče i novi mostovi saradnje

Blic pre 12 minuta
“Komunalac“ predstavio najnoviju opremu za primarnu selekciju otpada

“Komunalac“ predstavio najnoviju opremu za primarnu selekciju otpada

Morava info pre 2 minuta
Ilon Mask i princ Endrju spomenuti u novim Epstinovim dosijeima

Ilon Mask i princ Endrju spomenuti u novim Epstinovim dosijeima

Danas pre 2 minuta