Radnik "Čistoće" preminuo usled povreda zadobijenih na radnom mestu

Moj Novi Sad pre 1 sat
JKP "Čistoća" saopštilo je da je danas u toku prepodneva njihov radnik, sertifikovani bravar-varilac D.

J. (45), preminuo usled povreda zadobijenih tokom redovnih aktivnosti u bravarskoj radionici ovog preduzeća. Povreda je nastala u trenutku kada je zaposleni D. J. zavarivao deo na kamionu za odnošenje smeća. – U toku obavljanja radnog zadatka, zadnja vrata kamiona su se iz, nepoznatih razloga otkačila i priklještila Jaćimovića, dok je izvodio bravarsko-varilačke radove. Odmah je pozvan Zavod za hitnu medicinsku pomoć, koji je ambulantnim vozilom povređenog D. J.
