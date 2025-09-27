Radnik "Čistoće" poginuo na radnom mestu u prostorijama preduzeća

Radnik "Čistoće" poginuo je u nesreći na radnom mestu, u objektu ove ustanove na Sentandrejskom putu.

Radnik je preminuo usled povreda zadobijenih na bravarsko-varilačkim poslovima u radionici preduzeća, saopštila je "Čistoća". Do nesreće je došlo u petak ujutru, oko 8.30h. Radnik D.J. (45) je zadobio teške povrede od kojih je jutros preminuo u Kliničkom centru Vojvodine. "Povreda je nastala u trenutku kada je zaposleni zavarivao deo na kamionu za odnošenje smeća. Zadnja vrata kamiona su se, iz nepoznatih razloga, otkačila i priklještila ga", navode iz "Čistoće".