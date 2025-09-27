Ovo je stradali radnik "Čistoće" u Novom Sadu: Korpa kamiona ga priklještila

Radnik JKP Čistoće D.J. (45) preminuo je jutros u Kliničkom centru Vojvodine od posledica teških povreda zadobijenih tokom bravarsko- varilačkih radova u radionici preduzeća.

Otkačila su se zadnja vrata kamiona iz zasad nepoznatih razloga i priklještila su ga. "U petak, prilikom obavljanja redovnih aktivnosti u bravarskoj radionici preduzeća JKP 'Čistoća', teško je povređen naš radnik, sertifikovani bravar-varilac Dalibor Jaćimović (45), koji je od težine zadobijenih povreda jutros preminuo u Kliničkom centru Vojvodine. U toku obavljanja radnog zadatka, zadnja vrata kamiona su se iz, nepoznatih razloga otkačila i priklještila