Ovo je stradali radnik "Čistoće" u Novom Sadu: Korpa kamiona ga priklještila

Mondo pre 2 sata  |  Aleksandar Blagić
Ovo je stradali radnik "Čistoće" u Novom Sadu: Korpa kamiona ga priklještila

Radnik JKP Čistoće D.J. (45) preminuo je jutros u Kliničkom centru Vojvodine od posledica teških povreda zadobijenih tokom bravarsko- varilačkih radova u radionici preduzeća.

Otkačila su se zadnja vrata kamiona iz zasad nepoznatih razloga i priklještila su ga. "U petak, prilikom obavljanja redovnih aktivnosti u bravarskoj radionici preduzeća JKP 'Čistoća', teško je povređen naš radnik, sertifikovani bravar-varilac Dalibor Jaćimović (45), koji je od težine zadobijenih povreda jutros preminuo u Kliničkom centru Vojvodine. U toku obavljanja radnog zadatka, zadnja vrata kamiona su se iz, nepoznatih razloga otkačila i priklještila
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Radnik "Čistoće" poginuo na radnom mestu u prostorijama preduzeća

Radnik "Čistoće" poginuo na radnom mestu u prostorijama preduzeća

Radio 021 pre 17 minuta
Ovo je Dalibor (45), Radnik koji je stradao od udarca dela kamiona: Oglasila se "Čistoća", evo kako je došlo do tragedije

Ovo je Dalibor (45), Radnik koji je stradao od udarca dela kamiona: Oglasila se "Čistoća", evo kako je došlo do tragedije

Kurir pre 2 sata
Poginuo radnik „Čistoće“ u Novom Sadu: Korpa od kipa kamiona pala na njega

Poginuo radnik „Čistoće“ u Novom Sadu: Korpa od kipa kamiona pala na njega

Danas pre 2 sata
Radnik novosadske Čistoće poginuo u nesreći na radnom mestu

Radnik novosadske Čistoće poginuo u nesreći na radnom mestu

Novi magazin pre 2 sata
Radnik "Čistoće" preminuo usled povreda zadobijenih na radnom mestu

Radnik "Čistoće" preminuo usled povreda zadobijenih na radnom mestu

Moj Novi Sad pre 2 sata
Preminuo radnik JKP „Čistoća“ nakon nesreće u radionici

Preminuo radnik JKP „Čistoća“ nakon nesreće u radionici

Politika pre 3 sata
Radnik “Čistoće” preminuo nakon nesreće u Novom Sadu

Radnik “Čistoće” preminuo nakon nesreće u Novom Sadu

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Treba razuveriti ljude da je Vučić žrtva

Treba razuveriti ljude da je Vučić žrtva

Danas pre 1 sat
Šta se desilo sa asteroidom koji je zbrisao dinosauruse: Pronađen je trag

Šta se desilo sa asteroidom koji je zbrisao dinosauruse: Pronađen je trag

Danas pre 47 minuta
Pojavio se transparent na Petrovaradinskoj tvrđavi: Slobodni studenti, slobodni izbori – Sad!

Pojavio se transparent na Petrovaradinskoj tvrđavi: Slobodni studenti, slobodni izbori – Sad!

Danas pre 2 sata
Mural Čarliju Kirku oštećen ispod mosta Gazela u Beogradu

Mural Čarliju Kirku oštećen ispod mosta Gazela u Beogradu

Danas pre 1 sat
Anketa pokazala koji su najveći problemi za građane u Srbiji

Anketa pokazala koji su najveći problemi za građane u Srbiji

Danas pre 2 sata