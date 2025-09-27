"Sad ću vam reći zašto Partizan": Mika Murinen sleteo u Beograd i oduševio Grobare

Finski reprezentativac Mika Murinen (18) stigao je u Beograd na potpisivanje ugovora sa Partizanom, a odmah na aerodromu "Nikola Tesla" oduševio je crno-bele navijače.

Murinen je podigao šal s natpisom "Slavno ime večno živi", jedan od slogana Partizana, dok je dobio i majicu i kačket u tonovima šampiona ABA lige. "Osećam se jako dobro, jer je otkako sam imao pet godina moj san bio da igram u Srbiji i u Evroligi. Zato se osećam sjajno", rekao je Murinen beogradskim novinarima i rekao šta sve zna o srpskoj košarci. "Gledao sam nekoliko utakmica srpskih klubova, pa znam da je košarkaška kultura ovde sjajna i to mi se sviđa.