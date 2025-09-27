S kim je to Vučić imao bilateralni sastanak dok su svi drugi iz Evrope bili na Trampovoj večeri? Da li je taj neko - Slaviša Kokeza?

Pravda pre 17 minuta  |  N1
S kim je to Vučić imao bilateralni sastanak dok su svi drugi iz Evrope bili na Trampovoj večeri? Da li je taj neko - Slaviša…

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović upitao je "s kim je Vučić imao bilateralni sastanak u isto vreme kad su svi drugi iz Evrope bili na Trampovoj večeri, osim Putina i Lukašenka i Vučića".

Kako je naveo Stefanović, američki predsednik Donald Tramp je organizovao tradicionalni prijem i večeru za gotovo sve svetske lidere tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku i na toj večeri Aleksandar Vučić nije bio. Dakle, nije bio na mestu gde se brane interesi Srbije i gde iz cele Evrope jedino nisu bili Putin i Lukašenko, naveo je Stefanović. "Postavlja se pitanje šta je tačno u onome što su objavili Ana Brnabić i Marko Đurić, koji su
Nova pre 22 minuta
"Katar za evropske krize, švajcarska za globalne sukobe": Vučić ponudio Beograd za mesto dijaloga svetskih sukoba: U…

"Katar za evropske krize, švajcarska za globalne sukobe": Vučić ponudio Beograd za mesto dijaloga svetskih sukoba: U prestonici se pričalo o Avganistanu i Ukrajini, održan i jedan sastanak koji niko nije očekivao

Blic pre 2 sata
Aleksandar VučićNjujorkLukašenkoBorko StefanovićSlaviša KokezaAna BrnabićMarko ĐurićDonald Tramp

Jovanović: Sa vanrednim parlamentarnim izborima održati i beogradske, na njih sa jednom listom

Jovanović: Sa vanrednim parlamentarnim izborima održati i beogradske, na njih sa jednom listom

N1 Info pre 41 minuta
Nova pre 22 minuta
Jovanović (CLS): Sa vanrednim parlamentarnim izborima održati i beogradske, na njih sa jednom listom

Jovanović (CLS): Sa vanrednim parlamentarnim izborima održati i beogradske, na njih sa jednom listom

Danas pre 42 minuta
Pravda pre 17 minuta
Jovanović: Beogradski izbori moraju sa parlamentarnim, potrebna jedna opoziciona lista

Jovanović: Beogradski izbori moraju sa parlamentarnim, potrebna jedna opoziciona lista

Serbian News Media pre 41 minuta