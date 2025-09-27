S kim je to Vučić imao bilateralni sastanak dok su svi drugi iz Evrope bili na Trampovoj večeri? Da li je taj neko - Slaviša Kokeza?

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović upitao je "s kim je Vučić imao bilateralni sastanak u isto vreme kad su svi drugi iz Evrope bili na Trampovoj večeri, osim Putina i Lukašenka i Vučića".

Kako je naveo Stefanović, američki predsednik Donald Tramp je organizovao tradicionalni prijem i večeru za gotovo sve svetske lidere tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku i na toj večeri Aleksandar Vučić nije bio. Dakle, nije bio na mestu gde se brane interesi Srbije i gde iz cele Evrope jedino nisu bili Putin i Lukašenko, naveo je Stefanović. "Postavlja se pitanje šta je tačno u onome što su objavili Ana Brnabić i Marko Đurić, koji su