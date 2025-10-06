Studenti u „Utisku nedelje“: Nećemo biti na listi za republičke izbore, na lokalu mogući različiti modeli kao u Mionici i Negotinu

Studenti u „Utisku nedelje“: Nećemo biti na listi za republičke izbore, na lokalu mogući različiti modeli kao u Mionici i…

Studenti neće biti na studentskoj listi za parlamentarne izbore kada ih bude, poručili su akademci koji su učestvovali u večerašnjem „Utisku nedelje“.

Za njih je, kako navode, ključno da na tim izborima bude referendumska atmosfera da bi se pobedila sadašnja vlast i zato pozivaju opoziciju da ne izlazi na izbore, već da podrži studentsku listu. Na lokalu, međutim, postoje različiti modeli nastupa, pa tako na lokalnim izborima u Mionici listu predvode studenti, dok u Negotinu nisu na listi, već pomažu predstavnicima lokalnih opozicionih stranaka da se ujedine i nastupe kao jedan front bez partijskih obeležja.
