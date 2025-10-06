"Tražimo od opozicije da ne izlazi na parlamentarne izbore i da pruže podršku našoj listi": Student Pravnog fakulteta o izborima: "Ukoliko bismo išli sa opozicijom, podrška bi nam opala"

Blic pre 4 sati
"Tražimo od opozicije da ne izlazi na parlamentarne izbore i da pruže podršku našoj listi": Student Pravnog fakulteta o…

Luka Marković, apsolvent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rekao je da kada su u pitanju republički izbori da na studentskoj listi neće biti studenata, dok na lokalnim izborima traže da se sve opozicione stranke ujedine da bi imale njihovu podršku.

- Na parlamentaranim izborima nastupićemo sa našom listom, koja je skoro gotova. Nećemo izaći zajedno da opozicijom. Istraživanja pokazuju da referendumska atmosfera nije dobra za ovaj režim, zato tražimo od opozicije da ne izlazi na te izbore, prenosi Nova. Ukoliko bismo mi išli sa opozicijom na jednoj listi, jasno je da bi nama podrška opala. Mi želimo da nastupimo sami, a od opozicije smo tražili da ne nastupa na tim izborima, već da daju podršku našoj listi -
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Studenti u „Utisku nedelje“: Nećemo biti na listi za republičke izbore, na lokalu mogući različiti modeli kao u Mionici i…

Studenti u „Utisku nedelje“: Nećemo biti na listi za republičke izbore, na lokalu mogući različiti modeli kao u Mionici i Negotinu

Danas pre 4 sati
Utisak: Studenti neće biti na listi za republičke izbore, na lokalu mogući različiti modeli kao u Mionici i Negotinu

Utisak: Studenti neće biti na listi za republičke izbore, na lokalu mogući različiti modeli kao u Mionici i Negotinu

Novi magazin pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Parlamentarni izboriIzbori

Politika, najnovije vesti »

Grujić (SSP) o izjavi ministra Glišića: Zbog naprednjačke korupcije niko više ne sme da strada

Grujić (SSP) o izjavi ministra Glišića: Zbog naprednjačke korupcije niko više ne sme da strada

Moj Novi Sad pre 21 minuta
Vučić danas u Albaniji, učestvuje na samitu Procesa Brdo-Brioni u Draču

Vučić danas u Albaniji, učestvuje na samitu Procesa Brdo-Brioni u Draču

RTV pre 3 sata
Studenti u „Utisku nedelje“: Nećemo biti na listi za republičke izbore, na lokalu mogući različiti modeli kao u Mionici i…

Studenti u „Utisku nedelje“: Nećemo biti na listi za republičke izbore, na lokalu mogući različiti modeli kao u Mionici i Negotinu

Danas pre 4 sati
Druga linija studentskog fronta

Druga linija studentskog fronta

Radar pre 4 sati
Utisak: Studenti neće biti na listi za republičke izbore, na lokalu mogući različiti modeli kao u Mionici i Negotinu

Utisak: Studenti neće biti na listi za republičke izbore, na lokalu mogući različiti modeli kao u Mionici i Negotinu

Novi magazin pre 4 sati