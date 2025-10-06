"Tražimo od opozicije da ne izlazi na parlamentarne izbore i da pruže podršku našoj listi": Student Pravnog fakulteta o izborima: "Ukoliko bismo išli sa opozicijom, podrška bi nam opala"

Luka Marković, apsolvent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rekao je da kada su u pitanju republički izbori da na studentskoj listi neće biti studenata, dok na lokalnim izborima traže da se sve opozicione stranke ujedine da bi imale njihovu podršku.

- Na parlamentaranim izborima nastupićemo sa našom listom, koja je skoro gotova. Nećemo izaći zajedno da opozicijom. Istraživanja pokazuju da referendumska atmosfera nije dobra za ovaj režim, zato tražimo od opozicije da ne izlazi na te izbore, prenosi Nova. Ukoliko bismo mi išli sa opozicijom na jednoj listi, jasno je da bi nama podrška opala. Mi želimo da nastupimo sami, a od opozicije smo tražili da ne nastupa na tim izborima, već da daju podršku našoj listi -