Utisak: Studenti neće biti na listi za republičke izbore, na lokalu mogući različiti modeli kao u Mionici i Negotinu

Studenti neće biti na studentskoj listi za parlamentarne izbore kada ih bude, poručili su akademci koji su učestvovali u večerašnjem "Utisku nedelje". Za njih je, kako navode, ključno da na tim izborima bude referendumska atmosfera da bi se pobedila sadašnja vlast i zato pozivaju opoziciju da ne izlazi na izbore, već da podrži studentsku listu.

Na lokalu, međutim, postoje različiti modeli nastupa, pa tako na lokalnim izborima u Mionici listu predvode studenti, dok u Negotinu nisu na listi, već pomažu predstavnicima lokalnih opozicionih stranaka da se ujedine i nastupe kao jedan front bez partijskih obeležja, objasnili su studenti u Utisku nedelje, prenosi Nova.rs. Vladimir Đorđević iz Mionice koji se školuje u Beogradu objasnio je kako je nastala lista „Ujednjeni za Mionicu – za lepše lice Mionice“. „To