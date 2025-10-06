Studenti o tome da li učestvuju na izborima u Negotinu i Mionici, a rekli su i šta planiraju za republičke

Radio 021 pre 19 minuta  |  Nova.rs
Studenti o tome da li učestvuju na izborima u Negotinu i Mionici, a rekli su i šta planiraju za republičke

Studenti neće biti na studentskoj listi za parlamentarne izbore kada ih bude, poručili su akademci koji su učestvovali u "Utisku nedelje".

Za njih je, kako navode, ključno da na tim izborima bude referendumska atmosfera da bi se pobedila sadašnja vlast i zato pozivaju opoziciju da ne izlazi na izbore, već da podrži studentsku listu. Na lokalu, međutim, postoje različiti modeli nastupa, pa tako na lokalnim izborima u Mionici listu predvode studenti, dok u Negotinu nisu na listi, već pomažu predstavnicima lokalnih opozicionih stranaka da se ujedine i nastupe kao jedan front bez partijskih obeležja.
