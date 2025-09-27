Pijani grof koji zemlju prokockava na kartama, napravio je sebi sopstvenu paradu ponosa

Radar pre 27 minuta  |  Lazar Džamić
Pijani grof koji zemlju prokockava na kartama, napravio je sebi sopstvenu paradu ponosa

Ponosi se, jadan, sobom. Svoju razvaljenu kuću ne može na paradu, pa je naredio da mu lokalni panduri marširaju ispred kuće. Nema ih mnogo, ali bolje nešto nego samo njegovo očigledno raspikućstvo

Moj drug Srđan mi je poslao ovu vest danas. Valis Laboratorije su objavile da je njihova upotreba moždanih organoida („mini mozgova“) podigla kvantum kompjuting na pet milijardi gejtova, u poređenju sa sadašnjih deset hiljada. To će omogućiti Post-Quantum Pay (PQP) rešenja za kriptovalute, jer se takozvani „Q-Day“ – dan kada kripto neće biti imun na novo kvantumski podržano razbijanje zaštite – izgleda približava. Svi bitkoini koji se na vreme ne prebace na novu
Otvori na radar.rs

Parada ponosa »

Studenti zvanično kandidati za Nagradu Saharov za posvećenost i rad na ljudskim pravima

Studenti zvanično kandidati za Nagradu Saharov za posvećenost i rad na ljudskim pravima

Nedeljnik pre 3 dana
Studenti u Srbiji i zvanično kandidati za Nagradu Saharov za posvećenost i rad na ljudskim pravima

Studenti u Srbiji i zvanično kandidati za Nagradu Saharov za posvećenost i rad na ljudskim pravima

Radio sto plus pre 3 dana
Studenti u Srbiji i zvanično kandidati za Nagradu Saharov za posvećenost i rad na ljudskim pravima

Studenti u Srbiji i zvanično kandidati za Nagradu Saharov za posvećenost i rad na ljudskim pravima

Novi magazin pre 3 dana
Počela sanacija kolovoza u Bulevaru Nikole Tesle nakon vojne parade, linije gradskog prevoza voze izmenjeno

Počela sanacija kolovoza u Bulevaru Nikole Tesle nakon vojne parade, linije gradskog prevoza voze izmenjeno

Blic pre 3 dana
Počela sanacija kolovoza koji su oštetila vojna vozila tokom parade na Novom Beogradu

Počela sanacija kolovoza koji su oštetila vojna vozila tokom parade na Novom Beogradu

Radio 021 pre 3 dana
Radovi nakon parade: Počela sanacija kolovoza u Bulevaru Nikole Tesle, izmenjen režim saobraćaja

Radovi nakon parade: Počela sanacija kolovoza u Bulevaru Nikole Tesle, izmenjen režim saobraćaja

Euronews pre 3 dana
Stević: Počela sanacija kolovoza u Bulevaru Nikole Tesle nakon vojne parade

Stević: Počela sanacija kolovoza u Bulevaru Nikole Tesle nakon vojne parade

Telegraf pre 3 dana
Parada ponosa »

Ključne reči

Parada ponosa

Društvo, najnovije vesti »

Skriveni svet Vilijama Montgomerija

Skriveni svet Vilijama Montgomerija

Radar pre 27 minuta
Svi oficiri, osim generala, na strani su naroda

Svi oficiri, osim generala, na strani su naroda

Radar pre 27 minuta
Pijani grof koji zemlju prokockava na kartama, napravio je sebi sopstvenu paradu ponosa

Pijani grof koji zemlju prokockava na kartama, napravio je sebi sopstvenu paradu ponosa

Radar pre 27 minuta
Ove zemlje su ukinule prelazak sa letnjeg na zimsko računanje vremena

Ove zemlje su ukinule prelazak sa letnjeg na zimsko računanje vremena

Danas pre 32 minuta
Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas pre 27 minuta