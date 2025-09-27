Prvo su došli po Antifu

Radar pre 27 minuta  |  Jovana Đurović
Prvo su došli po Antifu

Obračunom sa neistomišljenicima, upozoravaju stručnjaci, administracija pravi opasan presedan jer ugrožava osnovne slobode govora, okupljanja, udruživanja, garantovane Prvim amandmanom

Dočekao je predsednik SAD Donald Tramp i taj dan da ispuni obećanje iz 2020. i radikalno levičarski pokret Antifa, koji mu je trn u oku od ubistva Džordža Flojda, proglasi terorističkom organizacijom. Za to je iskoristio ubistvo konzervativnog influensera Čarlija Kirka, iako ne postoje nikakve indicije da je osumnjičeni na bilo koji način povezan sa Antifom. Međutim, Tramp ne dozvoljava da mu činjenice pokvare dobru priču, pa se u ime Čarlija Kirka razračunava sa
