Svi oficiri, osim generala, na strani su naroda

Radar pre 27 minuta  |  Stefan Slavković
Svi oficiri, osim generala, na strani su naroda

Generali su najranjivija mesta u vojsci. Kada vlast uđe u razmimoilaženje s narodom, poručnici, kapetani i majori će stati na njegovu stranu, a vlast će se braniti pritiscima na one iznad njih. Kada sam 1999. na silu penzionisan, bilo je otpora. Nisam siguran da današnji generali u Srbiji imaju hrabrosti za tako nešto

Višenedeljne pripreme prošle subote kulminirale su vojnom paradom „Snaga jedinstva“ u Beogradu. Ministar odbrane Bratislav Gašić opisao ju je kao odraz sloge i patriotizma, kao predstavljanje visokih dometa modernizovane srpske vojske, a za brojne nezadovoljne građane Srbije reč je bila o performansu koji je trebalo da, između ostalog, zaplaši demonstrante uoči godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu. General-potpukovnik u penziji i bivši pomoćnik načelnika
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Ovo je muškarac koji je uhapšen u Srbiji: Cela Bosna i Hercegovina tragala za njim zbog ubistva: Evo kako je izgleda akcija…

Ovo je muškarac koji je uhapšen u Srbiji: Cela Bosna i Hercegovina tragala za njim zbog ubistva: Evo kako je izgleda akcija policije na Zvezdari (foto, video)

Blic pre 4 sati
„Roditelji Jovinih đaka“: Nije poznato da li je i koja nadležna institucija zahtevala elaborat od skoro milion dinara

„Roditelji Jovinih đaka“: Nije poznato da li je i koja nadležna institucija zahtevala elaborat od skoro milion dinara

Danas pre 5 sati
Zameniku gradonačelnika Đurađu Jakšiću nagrada od skoro 300.000 dinara za 20 godina rada

Zameniku gradonačelnika Đurađu Jakšiću nagrada od skoro 300.000 dinara za 20 godina rada

Radio 021 pre 24 sata
Studenti pozivaju na skup povodom 11 meseci od pada nadstrešnice: „Pamtimo!“

Studenti pozivaju na skup povodom 11 meseci od pada nadstrešnice: „Pamtimo!“

Nova pre 52 minuta
Pljuskovi sa grmljavinom večeras očekuju ove delove Srbije: Nevreme već zahvatilo ovaj grad

Pljuskovi sa grmljavinom večeras očekuju ove delove Srbije: Nevreme već zahvatilo ovaj grad

Telegraf pre 1 sat
Uprkos pritiscima, zaposleni u pokrajinskom PIO Fondu odaju poštu stradalima u padu nadstrešnice

Uprkos pritiscima, zaposleni u pokrajinskom PIO Fondu odaju poštu stradalima u padu nadstrešnice

N1 Info pre 5 sati
ANEM: Nadležni da javno objave zašto redakciji Blokada Info i dalje oprema nije vraćena

ANEM: Nadležni da javno objave zašto redakciji Blokada Info i dalje oprema nije vraćena

Moj Novi Sad pre 5 sati

Ključne reči

Novi SadBratislav GašićBratislava

Društvo, najnovije vesti »

Skriveni svet Vilijama Montgomerija

Skriveni svet Vilijama Montgomerija

Radar pre 27 minuta
Svi oficiri, osim generala, na strani su naroda

Svi oficiri, osim generala, na strani su naroda

Radar pre 27 minuta
Pijani grof koji zemlju prokockava na kartama, napravio je sebi sopstvenu paradu ponosa

Pijani grof koji zemlju prokockava na kartama, napravio je sebi sopstvenu paradu ponosa

Radar pre 27 minuta
Ove zemlje su ukinule prelazak sa letnjeg na zimsko računanje vremena

Ove zemlje su ukinule prelazak sa letnjeg na zimsko računanje vremena

Danas pre 32 minuta
Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas pre 27 minuta