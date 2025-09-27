Svi oficiri, osim generala, na strani su naroda

Generali su najranjivija mesta u vojsci. Kada vlast uđe u razmimoilaženje s narodom, poručnici, kapetani i majori će stati na njegovu stranu, a vlast će se braniti pritiscima na one iznad njih. Kada sam 1999. na silu penzionisan, bilo je otpora. Nisam siguran da današnji generali u Srbiji imaju hrabrosti za tako nešto

Višenedeljne pripreme prošle subote kulminirale su vojnom paradom „Snaga jedinstva“ u Beogradu. Ministar odbrane Bratislav Gašić opisao ju je kao odraz sloge i patriotizma, kao predstavljanje visokih dometa modernizovane srpske vojske, a za brojne nezadovoljne građane Srbije reč je bila o performansu koji je trebalo da, između ostalog, zaplaši demonstrante uoči godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu. General-potpukovnik u penziji i bivši pomoćnik načelnika