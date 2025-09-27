Kijev optužio Budimpeštu za upad izviđačkih dronova; Sijarto: Zelenski počinje da ludi

Rat u Ukrajini – 1.312. dan. Prema pisanju "Volstrit džornala", predsednik SAD Donald Tramp rekao je Volodimiru Zelenskom da je otvoren za ukidanje ograničenja na upotrebu američkog oružja dugog dometa za napade unutar Rusije, ali da se na to nije obavezao na njihovom sastanku u utorak. Ukrajinski predsednik kaže da vazdušni prostor Ukrajine upali izviđački dronovi, verovatno mađarski, na šta su iz Budimpešte uzvratili da Zelenski "počinje da ludi". Poljski predsednik Karol Navrocki poručio je da će

Ukrajina dronovima napala šest okruga Rostovske oblasti Ukrajinski dronovi izveli su napade u Tarasovskom, Milerovskom, Miljutinskom, Kašarskom, Kamenskom i Krasnosulinskom okrugu Rostovske oblasti, saopštio je regionalni guverner Jurij Sljusar. Prema njegovim rečima, veliki vazdušni napad na severu Rostovske oblasti odbijen je tokom noći, a bespilotne letelice su uništene i potisnute, preneo je Interfaks. Napad je izazvao požar na gasorazvodnoj stanici u
Odlučujući potez: Zelenski od Trampa traži rakete za napade unutar Rusije: Ukrajina treba da sprovede "oko za oko" udare na ruska skladišta oružja

Tramp odbio zahtev da se krstareće rakete tomahavk isporuče Ukrajini

Ivan Krastev: EU bi trebalo da preuzme kinesku strategiju, u sadašnjem obliku neće preživeti

Pezeškijan: Iran neće da napusti Sporazum o neširenju nuklearnog oružja

Kijev optužio Budimpeštu za upad izviđačkih dronova; Sijarto: Zelenski počinje da ludi

Predstavljeno novo nemačko smrtonosno oružje Pogledajte kako izgleda CA-1 Evropa (video)

Hipersonična senka nad Evropom: Putin raspoređuje "Orešnik" koji leti 12.300 km/h!

