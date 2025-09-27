Čačak: Deseti Dani patrijarha Pavla u manastiru Blagoveštenje

ČAČAK - Manifestacija Dani patrijarha Pavla koja se po deseti put održava u manastiru Blagoveštenje u Ovčar Banji počinju danas, na dan Vozdviženja časnog Krsta, u narodi poznatog kao Krstovdan.

Profesor dr Drago Milošević, idejni tvorac manifestacije kaže da je razlog zbog kojeg se ona održava u ovom manastiru taj što se Gojko Stojčević rodio u Kućancima u Slavoniji ali da je Pavle rođen upravo u Blagoveštenju, jer se tu zamonašio 1946. godine. "Mi kažemo da je ovo njegov drugi dom jer je on tokom celog svog života, dolazio ovde i po nekoliko puta godišnje. Narod bi se takođe okupljao u manastiru kada bi saznali da je njegova svetost, ali i dok je bio