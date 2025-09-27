KIJEV - Moldavci u nedelju izlaze na ključne parlamentarne izbore, za koje analitičari navode da su od presudnog značaja i da bi mogli da odrede sudbinu njenog nastojanja da se pridruži Evropskoj uniji ili ponovo okrene Rusiji, prenose svetski mediji.

Prema poslednjim anketama, vladajuća proevropska Partija akcije i solidarnosti (PAS) mogla bi da izgubi većinu i da bude prinuđena da traži koalicione partnere. Opozicione snage, poput proruskog Patriotskog bloka i nominalno proevropskog saveza Alternativa, pokušavaju da pridobiju birače nezadovoljne visokim cenama, sporim reformama i skepticizmom prema približavanju Evropi. Moskva negira mešanje u unutrašnje stvari Moldavije i tvrdi da Kišinjev podstiče antirusko