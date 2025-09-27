Amerikanci pomerili sankcije NIS-u za još osam dana

Sjedinjene Američke Države pomerile su početak primena sankcija NIS-u još za osam dana, odnosno do 8. - 9. oktobra, javljaju mediji.

Prema poslednjem odlaganju sankcije NIS-u trebalo je da stupe u sredu 1. oktobra, međutim, kako RTS saznaje, posle pregovora koje je vodio predsednik Vučić američka strana je odlučila da pomeri taj rok za još osam dana. Predsednik Vučić je prethodno rekao da su ponovo održani razgovori sa američkim partnerima sa još jednom molbom da se sankcije NIS-u odlože. Dok se tokom dana iščekivalo da li će Amerikanci ipak odložiti primenu sankcija ili ne, oglasio se
