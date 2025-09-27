Putin i Lukašenko pričali 5 sati i 22 minuta: Belorus otkrio o čemu, spomenuo obrađivanje zemlje i rat

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Putin i Lukašenko pričali 5 sati i 22 minuta: Belorus otkrio o čemu, spomenuo obrađivanje zemlje i rat

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas je sa ruskim liderom Vladimirom Putinom razgovarao o zajedničkoj saradnji i o tome "kako preživeti u ovim teškim vremenima". "Pitali smo se kako bismo mogli da preživimo u ovim teškim vremenima.

Globalna situacija tera čak i ogromne, resursima bogate zemlje poput Rusije da razmisle o tome kako da deluju, a da ne pominjemo male zemlje poput Belorusije, za koju je još neophodnije efikasno raditi kako bi se razvijala i opstala na svojoj zemlji", rekao je Lukašenko za agenciju Belta, govoreći o višesatnim razgovorima sa ruskim liderom održanim u petak u Kremlju. Svet je, prema rečima Lukašenka "podeljen na komade" i "neće da nas ostave na miru". Takođe,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Lavrov na GS UN upozorio: U BiH i na Kosovu u toku sistematski napadi protiv srpskog naroda

Lavrov na GS UN upozorio: U BiH i na Kosovu u toku sistematski napadi protiv srpskog naroda

Sputnik pre 10 minuta
Lavrov na GS UN: Rusija ne planira napade na NATO, ali će svaka agresija dobiti odgovor

Lavrov na GS UN: Rusija ne planira napade na NATO, ali će svaka agresija dobiti odgovor

Sputnik pre 21 minuta
"Za slepe mađare": Ukrajinski premijer objavio mapu upada drona iz Mađarske, pa poručio: "Čekamo objašnjenje" (foto)

"Za slepe mađare": Ukrajinski premijer objavio mapu upada drona iz Mađarske, pa poručio: "Čekamo objašnjenje" (foto)

Blic pre 6 minuta
Dron udario u automobil u Sumskoj oblasti, poginuo muškarac; Moskva: Preuzeta kontrola nad tri mesta u istočnoj Ukrajini

Dron udario u automobil u Sumskoj oblasti, poginuo muškarac; Moskva: Preuzeta kontrola nad tri mesta u istočnoj Ukrajini

RTS pre 16 minuta
Šef ukrajinske diplomatije: Za slepe mađarske zvaničnike... FOTO

Šef ukrajinske diplomatije: Za slepe mađarske zvaničnike... FOTO

B92 pre 41 minuta
Uživo Ruske snage zasule zaporožje Ukrajinski dronovi dejstvovali u Rostovskoj oblasti

Uživo Ruske snage zasule zaporožje Ukrajinski dronovi dejstvovali u Rostovskoj oblasti

Alo pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA: Moskva: Preuzeta kontrola nad tri mesta u istočnoj Ukrajini; Dron udario u automobil u Sumskoj oblasti…

UKRAJINSKA KRIZA: Moskva: Preuzeta kontrola nad tri mesta u istočnoj Ukrajini; Dron udario u automobil u Sumskoj oblasti, poginuo muškarac

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinAleksandar LukašenkoBelorusijaRusijaLukašenko

Svet, najnovije vesti »

Predsednik SAD traži vojnu zaštitu za objekte imigracione službe u Portlandu

Predsednik SAD traži vojnu zaštitu za objekte imigracione službe u Portlandu

Danas pre 46 minuta
"Rat NATO i Rusije može da počne: Slučajno!" Zabrinjavajuće prognoze vojno-obaveštajne analitičarke: Putin drži prst na…

"Rat NATO i Rusije može da počne: Slučajno!" Zabrinjavajuće prognoze vojno-obaveštajne analitičarke: Putin drži prst na nuklearnom okidaču

Blic pre 35 minuta
Tramp zahteva: Pentagon da uvede vojsku u borbi protiv „Antife“

Tramp zahteva: Pentagon da uvede vojsku u borbi protiv „Antife“

Sputnik pre 50 minuta
Lavrov na GS UN upozorio: U BiH i na Kosovu u toku sistematski napadi protiv srpskog naroda

Lavrov na GS UN upozorio: U BiH i na Kosovu u toku sistematski napadi protiv srpskog naroda

Sputnik pre 10 minuta
Tramp traži od Vrhovnog suda da uskrate pravo na državljanstvo po rođenju za decu ilegalnih imigranata

Tramp traži od Vrhovnog suda da uskrate pravo na državljanstvo po rođenju za decu ilegalnih imigranata

Vreme pre 40 minuta