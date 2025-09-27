Putin i Lukašenko pričali 5 sati i 22 minuta: Belorus otkrio o čemu, spomenuo obrađivanje zemlje i rat

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas je sa ruskim liderom Vladimirom Putinom razgovarao o zajedničkoj saradnji i o tome "kako preživeti u ovim teškim vremenima". "Pitali smo se kako bismo mogli da preživimo u ovim teškim vremenima.

Globalna situacija tera čak i ogromne, resursima bogate zemlje poput Rusije da razmisle o tome kako da deluju, a da ne pominjemo male zemlje poput Belorusije, za koju je još neophodnije efikasno raditi kako bi se razvijala i opstala na svojoj zemlji", rekao je Lukašenko za agenciju Belta, govoreći o višesatnim razgovorima sa ruskim liderom održanim u petak u Kremlju. Svet je, prema rečima Lukašenka "podeljen na komade" i "neće da nas ostave na miru". Takođe,