Nato članica jutros hitno zatvorila vazdušni prostor Vojska javlja da su podignuti borbeni avioni dok traju ovi napadi

Poljska je jutros zatvorila vazdušni prostor na jugoistoku zemlje

Poljska je zatvorila vazdušni prostor u blizini gradova Lublin i Žešov na jugoistoku te zemlje, do najmanje 6 sati jutros, zbog "neplaniranih vojnih aktivnosti vezanih za obezbeđivanje državne bezbednosti", saopštila je služba za praćenje letova Flajtradar24 (Flightradar24). Poljske oružane snage saopštile su da su podigle avione kako bi osigurale bezbednost svog vazdušnog prostora nakon što je Rusija pokrenula napade na Ukrajinu, prenosi Rojters. "U vezi sa
